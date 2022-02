Ucraina: terminato Cdm a P.Chigi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - E' terminata, dopo appena mezz'ora, la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - E' terminata, dopo appena mezz'ora, la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo

Advertising

ultimenotizie : E' terminato il Consiglio dei ministri lampo su misure urgenti per la crisi #Ucraina dopo l'invasione russa. Il gov… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Terminato Cdm lampo: ok ad aiuti e più militari sotto Nato #guerraucraina #kiev #ucraina #russia #zelensky #putin #Ru… - ultimoraLIVE : RT @ultimora_pol: Terminato Consiglio dei ministri. Sul tavolo il dl con le misure da adottare in merito al conflitto in Ucraina. @ultimor… - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Terminato Cdm lampo: ok ad aiuti e più militari sotto Nato #guerraucraina #kiev #ucraina #russia #zelensky #putin #Ru… - ultimora_pol : Terminato Consiglio dei ministri. Sul tavolo il dl con le misure da adottare in merito al conflitto in Ucraina. @ultimoralive -