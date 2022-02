Ucraina, il duro attacco di Letta a Putin: “Ha preso in giro tutto il mondo occidentale, ci crede rammolliti. Non deve vincere questa guerra” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “In questo momento il nostro pensiero va alle vittime innocenti di un’innovazione completa nella politica internazionale. Quello che è successo in questi giorni non si era mai visto. Il presidente Putin ha preso in giro tutto il mondo occidentale, le cancellerie, ha fatto ciò che nessuno avrebbe mai immaginato avvenisse”. È il duro attacco lanciato da Enrico Letta al presidente russo Vladimir Putin. Parlando in Aula alla Camera Letta ha sottolineato: “Ieri l’approccio di tutti noi, diciamo la verità, era di limitare i danni il più possibile di una vicenda fastidiosa, difficile, altra rispetto a noi e lontana. Oggi noi dobbiamo tutti insieme dirci che Putin non deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “In questo momento il nostro pensiero va alle vittime innocenti di un’innovazione completa nella politica internazionale. Quello che è successo in questi giorni non si era mai visto. Il presidentehainil, le cancellerie, ha fatto ciò che nessuno avrebbe mai immaginato avvenisse”. È illanciato da Enricoal presidente russo Vladimir. Parlando in Aula alla Cameraha sottolineato: “Ieri l’approccio di tutti noi, diciamo la verità, era di limitare i danni il più possibile di una vicenda fastidiosa, difficile, altra rispetto a noi e lontana. Oggi noi dobbiamo tutti insieme dirci chenon...

Advertising

ItaliaViva : In questo momento non esiste una bandiera di partito, esiste la bandiera dell'Italia che è accanto a quella… - CarloCalenda : L’Ucraina è uno stato sovrano. Le dichiarazioni di Putin ricalcano quelle usate prima dell’annessione dei Sudeti. E… - infoitinterno : Ucraina, Gerashenko: «La Russia ha perso 800 uomini, oggi il giorno più duro» - _el_magpie_ : RT @robybattistini: @confundustria Il grano che viene dall'Ucraina è grano tenero, che Divella usa per i biscotti e i dolci. La pasta la fa… - Antonie62254425 : RT @ItaliaViva: In questo momento non esiste una bandiera di partito, esiste la bandiera dell'Italia che è accanto a quella #ucraina in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina duro Ucraina: Merkel, ogni sforzo per contenere guerra Putin L'ex cancelliera Angela Merkel rompe il silenzio e parlando alla Dpa "condanna nel modo più duro questo eclatante rottura del diritto internazionale per il quale non c'è alcuna giustificazione". Per l'ex cancelliera, l'attacco della Russia segna una profonda cesura nella storia dell'Europa ...

Ucraina, Draghi: 'i giorni più bui della storia europea'. Merkel: 'Condanno questa violazione nel modo più duro' L'Ucraina conta finora 137 soldati uccisi e 316 feriti dall'inizio dell'attacco e parla di 800 ... io la condanno nel modo più duro". E ancora: "In queste ore spaventose i miei pensieri e la mia ...

Di Maio alla Camera duro sulla crisi ucraina, Mosca lo attacca Avvenire Ucraina: Merkel, ogni sforzo per contenere guerra Putin (ANSA) - BERLINO, 25 FEB - L'ex cancelliera Angela Merkel rompe il silenzio e parlando alla Dpa "condanna nel modo più duro questo eclatante rottura del diritto internazionale per il quale non c'è ...

Ecco quanto costerà alla Germania la guerra in Ucraina Lo Schalke 04, nota squadra di calcio tedesca un tempo fa gloriosa e quest’anno finita in seconda serie, ha reso noto che toglierà il nome dello sponsor Gazprom dalle proprie maglie. Certo, i soldi di ...

L'ex cancelliera Angela Merkel rompe il silenzio e parlando alla Dpa "condanna nel modo piùquesto eclatante rottura del diritto internazionale per il quale non c'è alcuna giustificazione". Per l'ex cancelliera, l'attacco della Russia segna una profonda cesura nella storia dell'Europa ...L'conta finora 137 soldati uccisi e 316 feriti dall'inizio dell'attacco e parla di 800 ... io la condanno nel modo più". E ancora: "In queste ore spaventose i miei pensieri e la mia ...(ANSA) - BERLINO, 25 FEB - L'ex cancelliera Angela Merkel rompe il silenzio e parlando alla Dpa "condanna nel modo più duro questo eclatante rottura del diritto internazionale per il quale non c'è ...Lo Schalke 04, nota squadra di calcio tedesca un tempo fa gloriosa e quest’anno finita in seconda serie, ha reso noto che toglierà il nome dello sponsor Gazprom dalle proprie maglie. Certo, i soldi di ...