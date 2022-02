Ucraina, Anastasiya: "Io nascosta nella metro di Kiev" (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Ho passato la notte qui in una stazione della metropolitana di Kiev per ripararmi. Sono uscita soltanto un attimo stamattina per comprare un po' di cibo, delle lenzuola e un cuscino per stare qui ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Ho passato la notte qui in una stazione dellapolitana diper ripararmi. Sono uscita soltanto un attimo stamattina per comprare un po' di cibo, delle lenzuola e un cuscino per stare qui ...

Advertising

shark2208 : RT @RadioCapital_fm: Continua il racconto di Anastasiya Rybachock, 23 anni, in fuga da Kiev verso il confine: i tank russi proseguono la lo… - valevece : RT @RadioCapital_fm: Continua il racconto di Anastasiya Rybachock, 23 anni, in fuga da Kiev verso il confine: i tank russi proseguono la lo… - EdoardoBuffoni : RT @RadioCapital_fm: Continua il racconto di Anastasiya Rybachock, 23 anni, in fuga da Kiev verso il confine: i tank russi proseguono la lo… - ninnitarantino : RT @RadioCapital_fm: Continua il racconto di Anastasiya Rybachock, 23 anni, in fuga da Kiev verso il confine: i tank russi proseguono la lo… - buteravart : RT @RadioCapital_fm: Continua il racconto di Anastasiya Rybachock, 23 anni, in fuga da Kiev verso il confine: i tank russi proseguono la lo… -