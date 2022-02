Sì a esclusione | Fermiamo Paese | il governo litiga sullo Swift

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : esclusione Fermiamo

ilGiornale.it

...non ci", ha assicurato l'Alto Rappresentante Josep Borrell. All'orizzonte cresce infatti l'ipotesi di una sanzione che potrebbe essere un vero e proprio 'big bang' finanziario, l'...ORE 19.18 - 'la guerra in Ucraina, in nome della pace e del nostro popolo, in nome dell'... Per quanto riguarda un'eventualedella Russia dal sistema Swift, che consente gli scambi ...Conseguenze pericolose L'Italia, assieme alla Germania e altri Stati, ha frenato una decisione rapida sull'esclusione della Russia dallo Swift ... cosiddetto sistema di pagamento Swift significa ...Congelati gli asset di Vladimir Putin e Serghei Lavrov. Lo scatto dell'Occidente nella strategia anti-russa si concretizza in una misura dall'impatto economico tutto da valutare, ma dall'alto valore s ...