Serie A 2021/2022, la classifica del girone di ritorno: tutti i punti squadra per squadra (Di sabato 26 febbraio 2022) La classifica del girone di ritorno della Serie A 2021/2022, ecco tutti i punti squadra per squadra per verificare quali siano effettivamente il rendimento delle compagini dopo il giro di boa di questo campionato. Chi riuscirà a fare più punti da gennaio a maggio? Scopriamolo assieme nella nostra classifica aggiornata dopo ogni turno di campionato, al netto di partite da recuperare che verranno segnalate con un asterisco. Napoli 15 Milan 15** Verona 13 Juventus 13 Lazio 12 Cagliari 12 Spezia 10 Fiorentina 10* Roma 9 Sassuolo 9 Inter 9 Torino 8* Atalanta 6* Sampdoria 6 Salernitana 6* Udinese 6 Genoa 6 Venezia 5* Empoli 4 Bologna 4* * una partita in ...

