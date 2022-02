Roma, dovevano scontare quasi 18 anni di carcere: arrestati 2 ricercati per rapina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno svolto un’intensa attività di controllo del territorio in tutto il quadrante nord-ovest della Capitale, avvalendosi di decine di Carabinieri dei Comandi Stazione dipendenti. Il bilancio dell’attività, finalizzata al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e di degrado, è di 2 persone arrestate e altre 5 segnalate. arrestati 2 romeni Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno identificato un cittadino romeno di 45 anni, in Italia senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine. Su di lui è emerso in Banca Dati un ordine di esecuzione pena, emesso il 25 gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il reato di rapina. L’uomo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri della CompagniaTrionfale hanno svolto un’intensa attività di controllo del territorio in tutto il quadrante nord-ovest della Capitale, avvalendosi di decine di Carabinieri dei Comandi Stazione dipendenti. Il bilancio dell’attività, finalizzata al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e di degrado, è di 2 persone arrestate e altre 5 segnalate.2 romeni Nello specifico, i Carabinieri della StazionePonte Milvio hanno identificato un cittadino romeno di 45, in Italia senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine. Su di lui è emerso in Banca Dati un ordine di esecuzione pena, emesso il 25 gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, per il reato di. L’uomo, ...

