Prova discesa 2 Crans Montana | Gauche la più veloce | Brignone quinta | Goggia ottava

Su una pista che si è progressivamente velocizzata, a sorpresa con il tempo di 1.10.61 ed il pettorale 30 la francese Laura Gauche è stata la più veloce nella seconda ed ultima Prova cronometrata in vista delle due discese di Coppa del Mondo di domani e dopodomani a Crans Montana. Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel in 1.10.64 e la svizzera Priska Nufer in 1.10.88. Miglior azzurra, quinta in 1.10.92, è stata Federica Brignone mentre Sofia Goggia ha chiuso ottava in 1.11.23. Sofia è in piena corsa per la conquista della sua terza Coppa del Mondo di discesa quando mancano tre gare alla fine della stagione. L'azzurra Francesca Marsaglia ha poi realizzato il 13/o tempo in 1.11.55, Vicol Delago il 15/o in ...

