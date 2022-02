No! Questo video non mostra un bombardamento russo in Ucraina: si tratta di un videogioco (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante l’edizione del Tg2 di giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 13 è stato tramesso un video del 2020 dell’aeronautica militare russa attribuito per uno dei recenti attacchi in Ucraina. Non è stato l’unico video presentato con un contesto falso: intorno al minuto 17:12 vengono trasmesse diverse immagini, fino a quella che mostra diversi missili lanciati in aria che compaiono improvvisamente da dietro degli edifici civili. Quel video, in realtà, proviene da un videogioco chiamato War Thunder. Il video circolava già da giovedì 24 febbraio mattina via Facebook. Per chi ha fretta L’edizione del Tg2 del 24 febbraio 2022 alle ore 13 mostra un presunto attacco missilistico attribuito all’attacco dell’esercito russo in ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante l’edizione del Tg2 di giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 13 è stato tramesso undel 2020 dell’aeronautica militare russa attribuito per uno dei recenti attacchi in. Non è stato l’unicopresentato con un contesto falso: intorno al minuto 17:12 vengono trasmesse diverse immagini, fino a quella chediversi missili lanciati in aria che compaiono improvvisamente da dietro degli edifici civili. Quel, in realtà, proviene da ungioco chiamato War Thunder. Ilcircolava già da giovedì 24 febbraio mattina via Facebook. Per chi ha fretta L’edizione del Tg2 del 24 febbraio 2022 alle ore 13un presunto attacco missilistico attribuito all’attacco dell’esercitoin ...

Advertising

ciropellegrino : Dicono: «Ma non è il momento di parlarne, c'è la #guerra». E invece no, il momento è ora. Questa gente per anni ha… - gparagone : Il sindaco di Trieste chiede al governo di poter istituire leggi speciali come per le Br contro i no Green Pass e i… - VittorioSgarbi : “Green Pass” No” al ricatto di Stato. - JoeyAtroce : @marichia_c @cartonimorti Assolutamente no. Sono a qui appunto a chiedere in cosa consisterebbe questo 'favore'. Sa… - lunaticgoodlove : RT @lou_and_Ixd: «Ha fatto lei questo orrore?» «No, è opera vostra.» Guernica, Picasso, 1937 #RussiaUkraineConflict -