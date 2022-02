NCIS 19 e NCIS Hawaii le puntate stasera venerdì 25 febbraio su Rai 2

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 25 febbraio 2022)19 e25su Rai 2, le anticipazioni Doppio appuntamento con gli investigatori della marina su Rai 225alle 21:2019 e a seguire prosegue il nuovo spinoff, che sposta così le vicende alledopo lo spinoff su Los Angeles e quello di New Orleans (ormai chiuso). Negli Stati Uniti le due serie tv vanno in onda la stessa sera, il lunedì, su CBS, attualmente sono in pausa e tornano in onda il 282022.ha ottenuto l’ordine per la ...