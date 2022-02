Milan-Udinese, Cioffi: “Udogie dice di aver preso la palla con coscia e pancia” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Gol di Udogie? A me il ragazzo ha detto di aver preso la palla con la coscia e con la pancia. L’importante è che abbia colpito il pallone, non so come (ride, ndr). Dal replay mi sembra ci sia un tocco di Romagnoli, più che un braccio di Udogie. Contro la Juventus ci siamo permessi di alzare i toni, poi abbiamo sempre accettato con eleganza le scelte arbitrali. Se il 50.5% va a nostro favore, ci viene resa grazia. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare; a San Siro se non sei perfetto o quasi, non esci coi punti. Ho ricevuto le risposte che aspettavo: da Deulofeu che è facilmente gestibile a Pereyra e Udogie che hanno cambiato la partita. Siamo a tre o quattro punti dalla zona calda, la scelta è all’inizio tamponare e vedere dove certe squadre ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Gol di? A me il ragazzo ha detto dilacon lae con la. L’importante è che abbia colpito il pallone, non so come (ride, ndr). Dal replay mi sembra ci sia un tocco di Romagnoli, più che un braccio di. Contro la Juventus ci siamo permessi di alzare i toni, poi abbiamo sempre accettato con eleganza le scelte arbitrali. Se il 50.5% va a nostro favore, ci viene resa grazia. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare; a San Siro se non sei perfetto o quasi, non esci coi punti. Ho ricevuto le risposte che aspettavo: da Deulofeu che è facilmente gestibile a Pereyra eche hanno cambiato la partita. Siamo a tre o quattro punti dalla zona calda, la scelta è all’inizio tamponare e vedere dove certe squadre ...

