Milan Udinese 1-1: la mano di Udogie ferma il Diavolo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Milan si ferma ancora, al termine di una partita sofferta contro un’Udinese gagliarda e capace di imporre ancora una volta il pareggio ai rossoneri anche se questa volta c’è parecchio da recriminare per Pioli e i suoi considerando il gol del pareggio di Udogie realizzato con un tocco di mano non visto neanche dal VAR. Queste le azioni salienti di Milan-Udinese: Sintesi Milan Udinese MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Cross dalla destra di Molina, a centro area svetta Beto che non riesce a dare potenza al suo colpo di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ilsiancora, al termine di una partita sofferta contro un’gagliarda e capace di imporre ancora una volta il pareggio ai rossoneri anche se questa volta c’è parecchio da recriminare per Pioli e i suoi considerando il gol del pareggio direalizzato con un tocco dinon visto neanche dal VAR. Queste le azioni salienti di: SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Cross dalla destra di Molina, a centro area svetta Beto che non riesce a dare potenza al suo colpo di ...

