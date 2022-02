Masterchef Italia 11 | l' intervista al concorrente eliminato Nicky Brian

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La nostra, ildall'undicesima puntata di11. Ieri sera è andata in onda l'undicesima puntata di11, il cooking show più amato daglini, prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW). L'ultima puntata prima dell'attesissima finale, che ci ha permesso di scoprire i nomi dei quattro finalisti di questa edizione del programma: Lia, Tracy, Carmine e Christian. Il loro accesso alla finale ha però significato l'eliminazione di un altromolto amato:Perera, ...

Ieri sera è andata in onda l'undicesima puntata di MasterChef Italia 11, il cooking show più amato dagli italiani, prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW). La semifinale dell'undicesima edizione di MasterChef Italia è iniziata tra le lacrime di commozione dei cinque concorrenti che hanno potuto rivedere e rivivere il proprio percorso all'interno delle cucine più amate. Carmine, Christian, Lia e Tracy sono i finalisti di MasterChef Italia. La finale è prevista per giovedì 3 marzo alle 21:15 su Sky.