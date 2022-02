Masterchef Italia 11 gli ascolti di ieri giovedì 24 febbraio su Sky Uno

(Di venerdì 25 febbraio 2022)11 glidella nuova edizione su Sky Uno il16 dicembre è iniziata la nuova edizione di11, i giudici Bruno Barb, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli sono tornati a guidare una nuova classe di chef alla ricerca del miglior chef amatoriale d’. Settimana dopo settimana proveremo a seguire l’andamento neglidella trasmissione tra le più viste di Sky. Seguiamo glidi11 su Sky Uno, come sempre a differenza di X Factor, in questo caso la replica su Tv8 arriverà il prossimo autunno e non nel corso della messa in onda del programma. Questo articolo sarà così ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : MASTERCHEF ITALIA: CARMINE, CHRISTIAN, LIA, TRACY SONO I QUATTRO FINALISTI. NICKY BRIAN ELIMINATO - SerieTvserie : MasterChef Italia 2021, puntata 24 febbraio 2022: prove, ospiti, eliminato (arriva Berrettini) - tvblogit : MasterChef Italia 2021, puntata 24 febbraio 2022: prove, ospiti, eliminato (arriva Berrettini) - ParliamoDiNews : Finalisti Masterchef Italia 11 e pagelle 11a puntata/ Chi sono? Carmine, Lia, Christian e Tracy #finalisti… - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 24 febbraio 2022: Doc nelle tue mani 2, GF VIP, Harry Potter, Masterchef Italia, dati Auditel e… -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef Italia

Quest'anno sono però ben quattro, e non tre come al solito, i finalisti che si contenderanno la vittoria dell'undicesima edizione di, nell'ultima puntata che verrà trasmessa su Sky ......Da Gesù ad's got talent a LOL 2 Nel 2021 raggiunge il grande pubblico partecipando ad'... comeo L'Isola dei Famosi. Nel 2022 è nel cast di concorrenti della seconda edizione di ...L'undicesima puntata di Masterchef Italia 11 entrerà nella storia soprattutto per la presenza di Matteo Berrettini, che fa scattare il women power.Tracy e Lia, le due aspiranti chef veronesi, ce l'hanno fatta: sono in finale a Masterchef edizione numero 11, dopo una cavalcata lunghissima ...