Marano, sequestrati oltre 100 kg di droga: 2 arresti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Marano di Napoli: la Polizia ha sequestrato oltre 100 kg di hashish nascosti in una villetta e in un locale. Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile e i finanzieri del Gruppo Fiumicino Aeroporto, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in una villetta di via Castel Belvedere Leggi su 2anews (Di venerdì 25 febbraio 2022)di Napoli: la Polizia ha sequestrato100 kg di hashish nascosti in una villetta e in un locale. Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile e i finanzieri del Gruppo Fiumicino Aeroporto, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in una villetta di via Castel Belvedere

