LIVE – Sorteggio ottavi di finale Europa League 2021/2022 con l’Atalanta (DIRETTA)

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladeldeglididiconcome unica rappresentante rimasta del calcio italiano. Appuntamento a Nyon alle ore 12 di venerdì 25 febbraio per scoprire la rivale dei nerazzurri nel prossimo turno a eliminazionee gli altri sette accoppiamenti. Si sfida una testa di serie e una squadra qualificata dai playoff, andiamo a scoprire assieme l’esito delle urne Uefa. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRLO IN TV IL TABELLONE DEGLILE SQUADRE QUALIFICATE AGLIIL REGOLAMENTO AGGIORNA LASportFace.