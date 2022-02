Ladispoli | il Consiglio comunare riduce la Tari

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladipoli – Nella seduta di ieri ilcomunale ha approvato la diminuzione della tassa sui rifiuti, che nel 2022 calerà del 5%. “Questo risultato è il frutto di un lavoro che coinvolge tutti – ha affermato il sindaco Alessandro Grando- Amministrazione comunale, ditta appaltatrice e soprattutto i cittadini che effettuano la raccolta differenziata. Anche in questa occasione la nuova impostazione dell’appalto del servizio di igiene urbana è stata fondamentale nella riduzione della, già diminuita del 4,5% nel 2019 e del 2,5% nel 2021.Tutto questo è stato possibile principalmente grazie all’incasso proveniente dalle frazioni valorizzabili, che con le modifiche introdotte dalla nostra Amministrazione viene introitato dal Comune e non più dalla ditta appaltatrice come avveniva in passato. Nel 2020 abbiamo incassato circa 425mila euro, nel 2021 ...