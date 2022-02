Invasione Ucraina, Draghi: pronti 3400 militari italiani (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Siamo pronti a contribuire con circa 1400 uomini e donne dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e con ulteriori 2000 militari disponibili alle richieste della NATO ma c'è nessuna ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Siamoa contribuire con circa 1400 uomini e donne dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e con ulteriori 2000disponibili alle richieste della NATO ma c'è nessuna ...

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - GiuseppeMuscel1 : RT @lucianonobili: “Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato. L’Italia condanna con assoluta fermezza l’invasione. Voglio… - RobertoSignore7 : RT @Ci1812: Lei si chiama Elena Kovalskaya e dirige il Teatro Statale e il Centro Culturale Vsevolod Meyerhold di Mosca.Ha avuto il coraggi… -