Sabotato il sistema di monitoraggio della Strada della Forra

Un atto vandalico mette a rischio il sistema di monitoraggio della Strada della Forra. Qualcuno, approfittando della chiusura della Sp 38, ha tagliato un cavo che alimenta i sensori posizionati lungo l'arteria per controllare la stabilitĂ del versante. Il sabotaggio è stato scoperto sabato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: monitoraggio - sistema - strada - forra

Diabete, addio alle punture sul dito. Arriva nelle Marche la rimborsabilitĂ del sistema di monitoraggio con sensori - Nelle Marche tecnologie e innovazioni tecnologiche, come i sistemi di monitoraggio della glicemia con sensori, cambiano la gestione del diabete.

Diabete, addio alle punture sul dito. Nelle Marche la rimborsabilitĂ del sistema di monitoraggio con sensori - Nelle Marche tecnologie e innovazioni tecnologiche, come i sistemi di monitoraggio della glicemia con sensori, cambiano la gestione del diabete.

Folle vandalismo: tranciato di netto un cavo del sistema di monitoraggio sulla Provinciale; Strada della Forra, tagliato il cavo che serve per monitorare la stabilità del versante: “Gesto pericoloso, da irresponsabili”; Sabotato il sistema di monitoragio della strada della Forra.

Sabotato il sistema di monitoraggio della Strada della Forra - Qualcuno, approfittando della chiusura della Sp 38, ha tagliato un cavo che alimenta i sensori posizionati lungo ... Lo riporta bresciatoday.it

Strada della Forra, tagliato il cavo che serve per monitorare la stabilità del versante: “Gesto pericoloso, da irresponsabili” - La zona, definita da Churchill la “nona meraviglia del mondo”, è chiusa per lavori di messa in sicurezza dovuti a movimenti delle rocce: “Così compromessa gravemente l’affidabilità del sistema di moni ... Riporta msn.com