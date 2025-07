Scoppia il caso all’Inter | Pronti ad azioni civili contro la società

La squadra nerazzurra tornerĂ in campo tra meno di due settimane per il ritiro, intanto c’è una grana da risolvere per il club vicecampione d’Europa L’ Inter si ritroverĂ il 26 luglio per preparare la nuova stagione, la prima con al timone Cristian Chivu che aveva giĂ preso le redini della squadra per il Mondiale per Club dopo il divorzio da Inzaghi.  Beppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.it Intanto in casa nerazzurra scoppia la grana tifosi, dopo la decisione della societĂ di bloccare il rinnovo di diversi abbonamenti legati alla Curva Nord di San Siro.  Una scelta non gradita (eufemismo) dai sostenitori interisti e che ha suscitato la rabbia del tifo organizzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

