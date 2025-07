Torna il gran caldo sull’Italia, faranno 38 gradi all’ombra: le previsioni parlano chiaro! Tutti i dettagli e la data da cerchiare L’estate italiana sta per entrare nel vivo, e si appresta a farlo in grande stile. Dopo la tregua di questi giorni, infatti, è in arrivo una nuova ondata di caldo asfissiante, con picchi di. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - 38 gradi all’ombra, da questa data torna il caldo insopportabile in Italia