Us Open Sinner dopo Wimbledon può vincere un altro Slam? Le quote

Si è appena concluso il prestigioso torneo londinese con il primo successo di un tennista italiano e già si pensa al quarto Major che chiuderà la stagione prima delle Finals.

Sinner: “Agli Australian Open ho pensato di mollare, gli altri giocatori mi guardavano in modo diverso. Mi sto allenando: alle volte ho un calo e non capisco perché” - “Agli Australian Open non mi sentivo a mio agio, gli altri giocatori mi guardavano in modo diverso. Se ho pensato di mollare? Sì, mi è capitato ”.

Francia: French Open, Sinner partecipa a quarti di finale - Jannik Sinner restituisce un colpo durante i quarti di finale del singolare maschile tra l’atleta italiano e l’atleta kazako Alexander Bublik al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, ieri 4 giugno 2025.

Francia: Sinner vince semifinale del singolare maschile di French Open e avanza in finale - Jannik Sinner festeggia un punto durante la semifinale del singolare maschile tra Jannik Sinner, dell’Italia, e Novak Djokovic, della Serbia, al torneo di tennis French Open al Roland Garros a Parigi, in Francia, il 6 giugno 2025.

Jannik Sinner fa la storia: primo italiano a vincere Wimbledon! Battuto Alcaraz in 4 set, conquista il suo 4º Slam. Prossima tappa? Canadian Open (dal 27 luglio), dove sarà testa di serie n°1.

Jannik Sinner è il primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon. Già tennista numero uno al mondo, Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in finale in quattro set col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. L'azzurro, undicesimo giocatore nell'era Open ad aver raggiunto la

SINNER NELLA STORIA: TRIONFO A WIMBLEDON!; Jannik Sinner: record, stats, titoli e trofei vinti dal tennista italiano aggiornati LIVE | Tennis ATP; Sinner nella leggenda, primo azzurro a vincere a Wimbledon.

