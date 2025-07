Esce di casa e scompare nel nulla scatta l' allarme | ricerche in corso

Ricerche in corso nella zona di Santa Maria di Lignano, zona impervia di Assisi, per ritrovare una donna di 73 anni scomparsa nella tarda serata di domenica. La donna √® uscita di casa intorno alle 20 e non √® pi√Ļ rientrata.¬†In azione una task force formata da vigili del fuoco, carabinieri e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Si allontana da casa e fa perdere le proprie tracce, l'allarme lanciato dal marito: ricerche in corso. Trovata la bicicletta vicino al fiume Reghena - CINTO CAOMAGGIORE - Momenti di profonda apprensione per le sorti di una donna di 71 anni, residente a Cinto Caomaggiore ma originaria di Fossalta di Portogruaro, scomparsa nella.

Anziano esce di casa e scompare. Ritrovato dopo lunghe ore di ricerche - √ą stato ritrovato nella tarda serata di oggi, 6 maggio, Roberto "Berto" Massai, che da stamattina si √® allontanato da casa propria non dando pi√Ļ notizie di s√©.

Delitto Garlasco, perquisizioni a casa di Sempio. Terminate ricerche arma in canale. LIVE - Il 37enne è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. Le perquisizioni sono scattate non solo a casa dell'uomo, ma anche nelle abitazioni dei suoi genitori e di due suoi amici.

Esce di casa in bici e non fa ritorno. Scomparsa Renata, ricerche in corso anche con droni https://ift.tt/lHbXidy https://ift.tt/kdBxmnZ Vai su X

Dal 9 luglio sono in corso le ricerche di Luca Berlese, il 17enne scomparso a Istrana, vicino Treviso. Il ragazzo sarebbe uscito di casa per non fare pi√Ļ ritorno Vai su Facebook

Esce di casa e sparisce nel nulla, in corso le ricerche di una 14enne; Ritrovata la donna scomparsa da ieri pomeriggio, individuata a Gaggio.

Samuele esce di casa e scompare: sono in corso le ricerche del 25enne - MSN - Samuele, 25 anni, è scomparso da casa: sono in corso le ricerche per ritrovare il giovane residente a Grezzana, in provincia di Verona. Lo riporta msn.com

Esce e non fa ritorno a casa: ritrovata senza vita dopo una notte di ricerche - La zona era stata perlustrata palmo a palmo anche con l'ausilio di droni e unità cinofile ... Da msn.com