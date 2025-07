Maturità 2025 tutti i voti dell' industriale Marconi | oltre 200 diplomati per quattro c' è la lode

Sono 203 gli studenti dell'istituto tecnico tecnologico Marconi di Forlì che hanno superato l'esame di stato. Sono undici i ragazzi che si sono diplomati col massimo dei voti, mentre per quattro la maturità si è conclusa con la lode. I super maturi della scuola di viale della Libertà sono Alina. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Maturità, quinta studentessa rifiuta di sostenere l’orale: “I voti non definiscono il nostro valore” - È successo in una scuola di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino. La Rete degli Studenti Medi: “Sistema valutativo anacronistico”

Divari scolastici Nord-Sud: al Meridione “il 60% non sa l’italiano”, ma prende voti alti alla maturità. Gori denuncia, Burioni replica, scoppia la polemica sui social - Giorgio Gori, ex sindaco di Bergamo e attuale parlamentare europeo, ha rilanciato sui social un tema che continua a dividere l'Italia: i divari scolastici tra Nord e Sud.

Maturità 2025, Burioni insiste: “Voti a caso, esame inutile, si faccia una selezione durante i 5 anni di studio”. E sulle polemiche: “Sono autorizzato a parlare, potrei fare pure il presidente di commissione” - Roberto Burioni torna all'attacco dell'esame di maturità con una critica feroce che non lascia spazio a interpretazioni.

