Calcio Seconda | ecco l' Atletico Cascina

Pisa 14 luglio 2025 – In Seconda Categoria è pronto a ripartire per una nuova avventura l' Atletico Cascina. Nei giorni scorsi i gialloblù del presidente Sandro Castagna si sono radunati allo Stadio Comunale 'Simon Redini' per la prima volta nella stagione 202526. In panchina, riconfermato, ci sarà ancora mister Manuel Simonetti dopo il buon lavoro svolto nella passata stagione che ha condotto ad una salvezza tranquilla senza patemi d'animo. Questa la rosa dell'Atletico Cascina per la prossima stagione. Portieri: Claudio Santini, Daniele Germani Difensori: Eduardo Guidi, Andrea Caprai, Giulio Biasci, Diego Dolfi, Lorenzo Rocchi, Lorenzo Balducci, Federico Bertini.

In questa notizia si parla di: atletico - cascina - seconda - calcio

