Belen Rodriguez sbarca in radio e lascia la tv | l’indizio su Instagram

Belen Rodriguez è pronta a tuffarsi anima e corpo in un nuovo progetto: così si vocifera da qualche tempo e l’ultimo indizio lanciato dalla conduttrice e showgirl potrebbe fornire qualche dettaglio in più. La bella argentina ha infatti pubblicato tra le sue storie di Instagram uno scatto che ritrae la storica sede Rai di via Asiago 10, cuore pulsante della radiofonia pubblica: c’è chi assicura che ci sia già un programma radio pronto per lei. Belen Rodriguez, un nuovo programma radio per lei: i dettagli. Una foto diversa dal solito, che ha subito acceso la curiosità di fan e addetti ai lavori: tra gli scatti della sua vacanza in Sardegna, ha fatto capolino tra le storie di Instagram di Belen Rodriguez, il portone della storica sede Rai di via Asiago 10 a Roma, cuore della radiofonia pubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen Rodriguez sbarca in radio e lascia la tv: l’indizio su Instagram

