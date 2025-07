Sannio sotto assedio | l’invasione dei cinghiali minaccia agricoltura biodiversità e identità rurale

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Nicola De Leonardis, Presidente di Confcooperative FedAgriPesca Campania, che denuncia una grave emergenza faunistica che sta avendo un impatto significativo sul settore agricolo del Sannio. “La pressione esercitata dalla fauna selvatica, in particolare dai cinghiali, rappresenta una minaccia sempre più grave per le coltivazioni del nostro territorio. Mais, cereali, ortaggi e frutta sono regolarmente danneggiati da incursioni che compromettono non solo la quantità , ma anche la qualità dei raccolti, con conseguenze economiche pesanti per gli agricoltori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

