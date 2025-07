Coppia sequestrata per un mazzo di chiavi le minacce del boss in videochiamata dal carcere | So dov’è vostra figlia

Picchiati, legati e imbavagliati nel loro appartamento romano – sotto la minaccia di una pistola e di due coltelli – marito e moglie vengono minacciati da un boss della malavita. Le richieste sono semplici: consegnare 3mila euro in contanti e il mazzo di chiavi di casa che alcuni amici della coppia, in quel momento fuori Roma, avevano affidato loro. Se non lo avessero fatto, intima loro il malvivente con l’appoggio di quattro complici incappucciati oggi arrestati dalla Direzione distrettuale antimafia, avrebbe tagliato l’orecchio all’uomo e fatto picchiare violentemente la donna. L’unica particolarità è che il boss, «con accento marcatamente campano», non è lì presente ma parla loro in videochiamata direttamente dal carcere. 🔗 Leggi su Open.online

