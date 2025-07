Ravezzani annuncia un reportage su Calciopoli Facchetti sarcastico | Ennesima tarantella su ciò che conoscono a menadito anche i…

Nella giornata di ieri il giornalista e direttore di “Telelombardia“, Fabio Ravezzani ha scritto un post sul suo profilo X, dove ha annunciato che uscirà un reportage sul tema sempre molto scottante di Calciopoli: “Tranquilli. La nostra inchiesta su Calciopoli potrete vederla e resterà il documento più completo mai realizzato su questo tema. Chi ne . L'articolo Ravezzani annuncia un reportage su Calciopoli, Facchetti sarcastico: “Ennesima tarantella su ciò che conoscono a menadito anche i.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ravezzani - reportage - annuncia - calciopoli

Ravezzani: In arrivo l'inchiesta su Calciopoli, la più completa mai realizzata. La reazione di Facchetti; Ravezzani annuncia l'inchiesta più completa su Calciopoli in arrivo, scatenando la reazione di Facchetti; Ravezzani: In arrivo l'inchiesta su Calciopoli, la più completa mai realizzata. La reazione di Facchetti.

Ravezzani: "In arrivo l'inchiesta su Calciopoli, la più completa mai realizzata". La reazione di Facchetti - Da qualche settimana Fabio Ravezzani aveva annunciato la realizzazione di un reportage su Calciopoli. Secondo msn.com

Ravezzani: Calciopoli, ecco quanti giornalisti (non ... - Tuttosport - Il giornalista si scaglia contro la reazione di una parte della stampa sportiva alla sentenza calciopoli: «La vera sconfitta è che nessuno ha detto il contrario» Fabio Ravezzani 11. Secondo tuttosport.com