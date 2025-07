14 luglio Mattarella a Macron | Rapporto unico Francia-Italia

In occasione della festa nazionale francese, messaggio del presidente Mattarella a Macron per ribadire l’importanza della collaborazione fra i due paesi di fronte alle minacce alla pace. “L’ Europa è in pericolo”, le parole del capo dell’Eliseo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - 14 luglio, Mattarella a Macron: “Rapporto unico Francia-Italia”

Papa Francesco funerali, da Trump a Mattarella e Macron: i leader in raccoglimento davanti alla bara di Bergoglio - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato uno dei primi leader mondiali arrivato in piazza San Pietro (insieme alla moglie Jill Biden) per i funerali di.

Papa Francesco funerali, da Trump a Mattarella e Macron: i leader in raccoglimento davanti alla bara di Bergoglio - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato uno dei primi leader mondiali arrivato in piazza San Pietro (insieme alla moglie Jill Biden) per i funerali di.

Mattarella regista dell’intesa, prove di disgelo tra Meloni e Macron: appuntamento a Roma, ma il copione lo scrive il Colle - “Serve un asse forte con Parigi”: così il Quirinale ha spinto per il faccia a faccia. L’idea nata al funerale del Papa, martedì l’incontro a Roma.

