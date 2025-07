Road to final table Perati parte in terza posizione Segui lo streaming su Gazzetta

Con l'uscita di Kohei Arai sono rimasti solamente 24 giocatori al Main Event WSOP. Muhamet "Mario" Perati lotta ancora per un posto nel tavolo finale più ambito dell'anno. L'azzurro ha chiuso il day 7 con 50 milioni di chips. Attualmente è terzo assoluto. Segui sul nostro sito il day 8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Road to final table. Perati parte in terza posizione. Segui lo streaming su Gazzetta

Perati tiene vivo il sogno azzurro. Segui il day 7 del Main Wsop su Gazzetta - Nella giornata di ieri abbiamo perso per strada due dei tre azzurri che erano ancora in corsa nel Main Event delle World Series of Poker.

