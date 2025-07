Il soccorritore che ha ritrovato il piccolo Allen | L’ho visto rannicchiato fra gli sterpi è stata una felicità immensa

«Ho una bambina di nove anni e un bimbo di cinque, sono genitore di un figlio della stessa etĂ di Allen, se ero lì era per una forma di altruismo verso il prossimo. Immaginavo questo bambino da solo, perduto, e con una forma di autismo, in più», così Dario Mattiauda, il soccoritore che ha ritrovato il piccolo Allen, descrive il fine settimana di disperate ricerche culminate con l’epilogo migliore possibile. Dario, 47 anni, originario di Terzozio nella provincia di Imperia, volontario della Protezione civile e da quattro anni nell’associazione Riviera dei fiori di Pompeiana, non ha esitato a presentarsi al punto di raccolta la sera di venerdì 11 luglio per iniziare le ricerche di Allen nel cuore della notte: «Abbiamo cominciato a ispezionare la stessa zona dove l’avremmo trovato due giorni dopo, però era buio e l’oscuritĂ ci ostacolava». 🔗 Leggi su Open.online