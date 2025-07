Marito e moglie rubano un paio di scarpe al supermercato | lui ritrovato in centro a Peccioli con la refurtiva

La Sezione di Volanti del Commissariato di Pontedera ha denunciato in stato di libertà due coniugi georgiani di 46 e 55 anni, residenti a Peccioli, per furto aggravato in concorso. I fatti risalgono a ieri, 13 luglio. Secondo quanto ricostruito, la coppia, regolare sul territorio nazionale, è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it