A Triggiano parte il progetto ' Caffè Alzheimer' | Terapie e socialità per pazienti e familiari

Prendersi cura delle persone insieme, davanti a un buon caffè. Pazienti affetti da demenza, ma anche le persone che assieme a loro affrontano il lungo e difficile decorso della malattia. Si chiama 'Caffè Alzheimer' ed è il primo esempio di iniziativa socio-sanitaria della Asl Bari pensato per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Ti offro un caffè: a Maserada i cittadini aiutano gli anziani con l'Alzheimer - Una comunità amica comprende e include, senza discriminare nessuno. Nasce da queste parole "Ti offro un caffè", nuova iniziativa presentata a Maserada sul Piave già parte del progetto: "Treviso città amica delle persone con demenza".

Nuovo appuntamento di Caffè Alzheimer - Mercoledi 28 maggio alle ore 17:00 l’Associazione Motoperpetuo terrà l’appuntamento mensile del Caffè Alzheimer presso la Casa del Volontariato in via Francesco Patella, 4 (Salerno).

Caffè Alzheimer Diffuso in tour: incontro di aggiornamento a Brescia - Si svolgerà martedì, dalle 10 alle 13, nella Rsa Vittoria, Via Calatafimi, 1 a Brescia l’iniziativa Caffè Alzheimer Diffuso in tour, organizzata da Fondazione Maratona Alzheimer, in collaborazione con Associazione Italiana di Psicogeriatria, Fondazione Iret, Fondazione Poliambulanza di Brescia e.

