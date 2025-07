Tenta di violentare una donna in auto lei si lancia fuori in corsa | Freddezza e incapacità di controllarsi

Resta in carcere il 42enne di Villa di Serio (Bergamo) che la sera del primo luglio ha sequestrato per un'ora una donna nell'auto della madre a Dalmine, puntandole una pistola alla tempia per violentarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

