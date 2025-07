Pontedera, 14 luglio 2025 - La sezione volanti del commissariato di polizia Pontedera ha denunciato in stato di libert√† due coniugi di nazionalit√† georgiana, di 46 e 55 anni, residenti a Peccioli e regolarmente presenti sul territorio nazionale. Sono accusati di concorso in furto aggravato dopo un tentato taccheggio in un negozio di scarpe all'interno di un centro commerciale cittadino. Secondo la ricostruzione, la coppia √® entrata nell'esercizio commerciale e, eludendo la sorveglianza, ha occultato un paio di scarpe nella borsa della donna. Al momento del tentativo di superare le barriere antitaccheggio, il sistema d'allarme si √® immediatamente attivato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taccheggio al centro commerciale, coppia di Peccioli denunciata dopo un tentativo di fuga