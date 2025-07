Silvia Ambrosio si ferma nell’ultimo turno delle qualificazioni a Iasi | azzurra sconfitta da Popa in tre set

Niente da fare per Silvia Ambrosio (n.278 del ranking), sconfitta dalla giovanissima rumena G iulia Safina Popa (n.1225 del mondo). L’azzurra è stata battuta nell’ultimo turno di qualificazione del WTA di Iasi (Romania) col punteggio di 7-6 (5) 1-6 6-3 in 2 ore e 51 minuti di gioco. Sarà quindi la 15enne, padrona di casa, a giocarsi le proprie chance nel tabellone principale. Nel primo set Ambrosio va avanti nello score nel quinto game (3-2), ma il servizio non le dà una mano e il 4-4 è la logica conseguenza. Le palle break fioccano da una parte e dell’altra, ma l’epilogo è al tie-break. La giovanissima rumena si dimostra più lucida nella gestione dell scambio e sul 7-5 cala il sipario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Silvia Ambrosio si ferma nell’ultimo turno delle qualificazioni a Iasi: azzurra sconfitta da Popa in tre set

In questa notizia si parla di: ambrosio - silvia - turno - iasi

