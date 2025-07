Forbidden Fruit Anticipazioni 15 luglio 2025 | Zeynep passa la notte con Alihan!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 15 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep ed Alihan trascorrono la notte insieme.

Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche - anticipazioni e trama di forbidden fruit: scoperta choc di zeynep. La nuova soap turca in onda su canale 5, Forbidden Fruit, sta catturando l’attenzione del pubblico grazie a una trama ricca di colpi di scena, intrighi e passioni.

Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti - La terza settimana di Forbidden Fruit, la popolare soap turca trasmessa su Canale 5 alle 14:10, si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti intensi.

Forbidden Fruit, Halit muore? La tragedia coinvolge Ender e Yildiz - Le tensioni nelle prossime puntate di Forbidden Fruit aumentano sempre di più. Infatti, il pubblico di Canale 5 non assisterà più solo a semplici intrighi e piccoli piani dietro le quinte, ma anche ad alcune tragedie.

Forbidden Fruit, le trame dal 21 al 25 luglio; Forbidden Fruit, le anticipazioni di oggi (lunedì 14 luglio): in piano di Ender e la sorpresa di Alihan a Zeyn; "Forbidden fruit", le trame dal 14 al 18 luglio.

