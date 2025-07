Milano arrestato il re degli hacker della banda Diskstation | così paralizzava aziende in Italia e Francia

Leader di un gruppo hacker arrestato a Milano per accesso abusivo e estorsione: colpiva aziende e onlus con attacchi ransomware. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Milano, arrestato il re degli hacker della banda Diskstation: così paralizzava aziende in Italia e Francia

