Sinner ballerino per una sera a Wimbledon | il fenomeno italiano danza con Iga Swiatek VIDEO

Una nuova coppia d’eccezione ha reso omaggio alla tradizione di Wimbledon, partecipando al celebre ballo dei campioni durante la serata di gala. Sul palco, tra luci soffuse e applausi, Jannik Sinner e Iga Swiatek si sono lasciati trasportare dalle note di “Feel It Still”, regalando al pubblico un momento di complicità e leggerezza. Tra sorrisi sinceri e un pizzico di timidezza, i due campioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner ballerino per una sera a Wimbledon: il fenomeno italiano danza con Iga Swiatek VIDEO

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - swiatek - ballerino

La tradizione vuole che i vincitori del titolo si esibiscano in un ballo dopo la vittoria del torneo: questa volta è toccato a Jannik SInner e a Iga Swiatek Video da X Vai su Facebook

