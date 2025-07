Perquisizioni carcere Torino | trovati cellulari grappa coltello rudimentale e droga

È un sequestro che ha del surreale se lo si pensa come "bottino" rinvenuto in un luogo in cui tutto ciò non dovrebbe avere modo di entrare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Perquisizioni carcere Torino: trovati cellulari, grappa, coltello rudimentale e droga

In questa notizia si parla di: perquisizioni - carcere - torino - trovati

Perquisizioni in carcere Prato, indagati agenti e detenuti - Vasta operazione nel carcere di Prato contro l'ingresso di telefoni cellulari e droga ai detenuti dei reparti Alta Sicurezza e Media Sicurezza, anche per reati mafiosi.

Perquisizioni nel carcere di Prato, indagati agenti e detenuti - (Adnkronos) – Vasta operazione in corso nel carcere 'La Dogaia' di Prato contro l'ingresso di telefoni cellulari e droga ai detenuti dei reparti Alta sicurezza e Media sicurezza, ristretti anche per reati mafiosi.

Perquisizioni al carcere di Prato, spunta anche un router wifi a disposizione dei detenuti - PRATO – L’indagine della procura ha fatto bingo. Le attivita? di perquisizione e ispezione svolte nella giornata di oggi (28 giugno) al carcere di Prato, con l’ausilio di apparati elettronici e di unita? cinofile, hanno consentito di individuare nel reparto alta sicurezza cinque strumenti di comunicazione illegalmente detenuti: nella camera 25 della decima sezione, tre cellulari all’interno dell’apparecchio tv – uno smartphone, un mini smartphone e un micro L8star – nonche? un ulteriore apparecchio router idoneo a collegarsi a internet e al mondo esterno nel box in cui i detenuti effettuano le telefonate.

Cellulari, coltelli rudimentali e un secchio pieno di grappa: perquisizioni straordinarie al carcere Lorusso e Cutugno https://ift.tt/zA48lxh Vai su X

SCOMPARSO Nato a Torino, il piccolo si è allontanato da solo dal campeggio dove si trovava in vacanza insieme alla famiglia Vai su Facebook

Cellulari, coltelli rudimentali e un secchio pieno di grappa: perquisizioni straordinarie al carcere Lorusso e Cutugno; Droga in carcere, perquisizioni negli istituti. Oltre cento indagati; Perquisizioni in casa e nelle carceri, più di cento indagati tra Torino e la Liguria.

Perquisizione al carcere di Torino, sequestrati droga e telefoni - Una perquisizione della polizia penitenziaria nel padiglione B del carcere Lorusso e Cutugno di Torino ha portato al sequestro di telefoni cellulari, droga e altri oggetti vietati. ansa.it scrive

Maxi perquisizione in carcere a Torino, 160 agenti. Trovati ... - RaiNews - Maxi perquisizione in carcere a Torino, 160 agenti. Come scrive rainews.it