Cisgiordania villaggio cristiano sotto attacco dei coloni israeliani

Taybeh, villaggio cristiano in Cisgiordania è sotto attacco dei coloni israeliani. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cisgiordania, villaggio cristiano sotto attacco dei coloni israeliani

Il grido d'allarme a Tempi di padre Bashar Fawadleh, parroco di Taybeh, l'ultimo villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. «Hanno tentato di bruciare la nostra chiesa di San Giorgio del V secolo, abbiamo paura, ma non ce ne andremo mai» (di Leone Vai su Facebook

