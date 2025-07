Golden power l’Ue all’Italia | Gli obblighi su Unicredit potrebbero violare le regole

La Commissione europea ha sollevato dubbi sulla legittimitĂ del ricorso al golden power da parte del governo italiano per ostacolare l’acquisizione di Bpm da parte di Unicredit. Secondo quanto emerso da una valutazione preliminare, l’intervento statale «potrebbe violare l’articolo 21 del Regolamento Ue sul mercato interno». Sebbene la « sicurezza pubblica » sia riconosciuta come uno dei motivi legittimi previsti dallo stesso articolo 21, la Commissione ha espresso perplessitĂ sull’adeguatezza delle motivazioni addotte, sostenendo che «la giustificazione delle condizioni sia attualmente carente di motivazione» e osservando che Bruxelles «avrebbe probabilmente dovuto riesaminare il decreto prima dell’attuazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Golden power, l’Ue all’Italia: «Gli obblighi su Unicredit potrebbero violare le regole»

In questa notizia si parla di: golden - power - unicredit - violare

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilitĂ degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalitĂ di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: “Ok golden power solo se proporzionato” - (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

Unicredit-Bpm, Ue: golden power potrebbe violare regole; Unicredit-Bpm, l’Ue boccia il golden power del governo Meloni: viola le regole comunitarie; UniCredit: inviata lettera Uea Italia, obblighi su offerta Banco Bpm violano regole.

Lettera dell'Ue all'Italia: "Il golden power sull'ops Unicredit-Bpm può violare le regole" - La Commissione Ue ha inviato il suo parere preliminare: l'uso di poteri speciali sull'offerta pubblica di scambio "potrebbe violare ... Segnala huffingtonpost.it

Risiko bancario, l'Ue scrive all'Italia: "Il golden power sull'ops Unicredit-Bpm può violare le regole". La lettera - La Commissione europea ha inviato una lettera all'Italia in cui esprime il suo parere preliminare sul decreto italiano "che impone determinati obblighi all'entità risultante dall'acquisizione Bpm da p ... Si legge su affaritaliani.it