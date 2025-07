A Gaza nuova strage di civili Netanyahu pronto a compromessi ma non si ferma

Secondo fonti locali, Netanyahu sarebbe disposto a scendere a compromessi mai fatti prima per raggiungere un accordo a Gaza. Eppure il premier continua con le sue minacce. Intanto nella Striscia si contano ancora vittime dei raid israeliani. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Gaza nuova strage di civili. Netanyahu pronto a compromessi ma non si ferma

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale continua a evolversi con decisioni e mosse inaspettate da parte di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, due esponenti che hanno segnato momenti cruciali negli ultimi mesi.

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari» - Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha intensificato il dialogo con.

Netanyahu: "Siamo alla vigilia di un'invasione massiccia di Gaza" | Hamas: "Inutile parlare di tregua, non siamo più interessati" - Israele e Usa attaccano gli Houthi nello Yemen: due morti e oltre 40 feriti. Sganciate 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida

Fonti: Netanyahu pronto a compromessi per un accordo. Trump: Spero entro la prossima settimana - Udienza per destituzione procuratrice, proteste a ministero giustizia; Israele Hamas, le news del 13 luglio. Raid israeliano sul sito di distribuzione dell’acqua: 6 bambini morti; Gaza: 43 palestinesi uccisi in bombardamenti israeliani.

Netanyahu ordina nuovi attacchi: strage a Gaza - MSN - Hamas ha accusato Netanyahu di sabotare deliberatamente ogni tentativo di mediazione, definendolo un criminale di guerra. Riporta msn.com

Gaza, strage della fame: 800 morti in fila per gli aiuti. Tregua più lontana" - Strage per gli aiuti a Gaza: Dal 25 maggio a inizio luglio circa 800 persone sono morte mentre cercavano cibo e acqua. Secondo tg.la7.it