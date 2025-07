incendi nella bosnia meridionale bruciano i boschi vicino a mostar

Incendi boschivi stanno devastando una vasta area di foresta e macchia in un territorio montuoso difficilmente accessibile vicino a Mostar, nella Bosnia meridionale. Il Paese balcanico sta entrando in una nuova ondata di calore, con temperature massime previste intorno ai 35 gradi in questa città L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

