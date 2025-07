Trump in modalità io il palchetto non lo lascio | voleva alzare il trofeo del Mondiale per club insieme a James Athletic

Il Chelsea ha vinto 3-0 contro il Psg il Mondiale per club. Presente allo stadio di New York anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si è reso protagonista di episodi curiosi. Trump protagonista della finale del Mondiale per club. Come riportato da The Athletic: Trump è stato fischiato. I fischi erano stati evidenti quando è apparso per la prima volta sul grande schermo prima del calcio d’inizio e per l’inno nazionale. Era apparso in precedenza su Dazn per un’intervista e assomigliava a un uomo tenuto in ostaggio al quale era stato detto di dire che si stava divertendo. Durante quell’intervista, che è stata proiettata dopo la presentazione del trofeo, Trump ha definito il calcio uno “sport in crescita”, come se fosse un nuovo sport come il padel o qualcosa del genere, e poi è stato chiesto se gli Stati Uniti potessero iniziare a dominare il mondo del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Trump in modalità “io il palchetto non lo lascio”: voleva alzare il trofeo del Mondiale per club insieme a James (Athletic)

