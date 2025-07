L' emozionante concerto di Ludovico Einaudi conclude l' estate musicale a San Marco

Domenica 13 luglio la performance intensa e struggente di Ludovico Einaudi ha chiuso il ciclo di appuntamenti musicali in piazza San Marco a Venezia, regalando al pubblico una serata dal forte impatto emotivo. Inserita nel tour mondiale "The Summer Portraits", la tappa veneziana ha celebrato il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: ludovico - einaudi - marco - emozionante

Ludovico Einaudi, The Summer Portraits Tour all'Auditorium - Nuova data per il tour mondiale di Ludovico Einaudi, The Summer Portraits Tour: martedì 16 giugno sarà  presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

“Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma”, il libro di Enzo Gentile - In occasione del 70° compleanno di Ludovico Einaudi, dal 16 settembre sarà in libreria e negli store digitali “Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma” di Enzo Gentile (edito da Cluster-A – Collana Prisma), il primo libro dedicato interamente al grande compositore e pianista italiano tra i più noti e apprezzati a livello mondiale, con la prefazione della musicista e arpista Cecilia Chailly e la postfazione dell’architetto, docente, saggista di fama internazionale Stefano Boeri.

Ludovico Einaudi, oltre 20.000 presenze a Roma. Il tour mondiale prosegue a Parigi e Londra - LUDOVICO EINAUDI SALUTA ROMA CON OLTRE 20.000 PRESENZE ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA  IL TOUR MONDIALE PROSEGUE CON PARIGI E LONDRA, DOVE EINAUDI ENTRA NELLA STORIA DELLA ROYAL ALBERT HALL CON 6 REPLICHE CONSECUTIVE SOLD OUT IL THE SUMMER PORTRAITS TOUR TORNERA’ IN ITALIA IL 13 LUGLIO CON UN GRANDE EVENTO IN PIAZZA SAN MARCO A VENEZIA Si è conclusa la residency del Maestro Ludovico Einaudi all’Auditorium Parco della Musica di Roma con 6 appuntamenti consecutivi e oltre 20.

Visionary artist and pioneer of electronic music in Piazza San Marco, on July 3rd 2025 Jean-Michel Jarre, visionary artist and pioneer of electronic music, is ready to transform the stage of Piazza San Marco into an unprecedented immersive experience, blendi Vai su Facebook

L'emozionante concerto di Ludovico Einaudi conclude l'estate musicale a San Marco; Ludovico Einaudi incanta Piazza San Marco: emozioni senza tempo con “The Summer Portraits”; La Fenice in Piazza San Marco: questa sera la Cavalleria rusticana in forma di concerto ha trasformato il cuore di Venezia in un grande teatro a cielo aperto.

Ludovico Einaudi incanta Venezia: magia senza tempo in Piazza San Marco - Il compositore chiude tra applausi e suggestioni il tour “The Summer Portraits”: un viaggio emotivo tra luce, memoria e musica nella cornice più iconica della città ... Da ilnuovoterraglio.it

Ludovico Einaudi porta la sua musica a Venezia: concerto imperdibile in ... - Un evento musicale di grande richiamo si sta preparando a Venezia, dove Ludovico Einaudi si esibirà in un concerto in piazza San Marco il 13 luglio 2025, nell’ambito del suo tour mondiale “ The Summer ... Scrive gaeta.it