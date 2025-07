Esposito a un passo dall’addio! Per l’attacco dell’Inter una figura diversa

Sebastiano Esposito sta per lasciare l’Inter, in estate, questa volta a titolo definitivo. Il calciatore italiano vivrĂ dunque un percorso diverso da quello del fratello Francesco Pio. LA SITUAZIONE – Sebastiano Esposito non farĂ parte della rosa dell’Inter nella prossima stagione. Il calciatore nerazzurro, che si è ben disimpegnato all’Empoli nell’ultima stagione in Serie A, non rientra infatti nei piani della societĂ meneghina per quanto riguarda il proprio reparto offensivo. Pur trattandosi di un giocatore dalle ottime potenzialitĂ , oltre che non poco stimato dal tecnico Cristian Chivu, l’Inter ritiene di dover concludere i discorsi in attacco con un altro tipo di attaccante, il quale potrebbe approdare a Milano solo in caso di cessione di Mehdi Taremi. 🔗 Leggi su Inter-news.it

