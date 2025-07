Addio all’icona della tv | è morto dopo una lunga battaglia contro il tumore

– È stato una delle voci più taglienti, ironiche e libere della televisione europea. Capace di trasformare un’intervista in un corpo a corpo verbale e un talk show in un laboratorio di cultura pop. Il suo modo di stare davanti alla telecamera non si limitava a condurre: smontava i codici, li reinventava, li restituiva al pubblico con un fascino irriverente e un’intelligenza che bucava lo schermo. La sua morte, avvenuta il 14 luglio 2025, ha lasciato un silenzio denso, carico di memoria e gratitudine. L’annuncio è arrivato attraverso una dichiarazione della moglie e della famiglia, in cui si sottolinea come se ne sia andato «da uomo coraggioso e libero», circondato dall’affetto dei figli e dei più cari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

