L’Unione Europea discute dei dazi statunitensi. A Bruxelles riunione dei ministri del commercio. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dazi, la risposta Ue a Trump. A Bruxelles riunione ministri commercio

Segnali di accordo Bruxelles-Stati Uniti: stringiamo i tempi sulla partita dei dazi - La Casa Bianca pressa: basta deroghe dopo i 90 giorni. L’Unione apre alla richiesta di ridurre l’aliquota dell’imposta sulle società .

Dazi, quali sono le condizioni Ue per i negoziati con Trump e qual è l’offerta di Bruxelles - Per far progredire la trattativa sui dazi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'Ue è disposta ad aumentare gli acquisti di beni statunitensi di 50 miliardi di euro, attraverso accordi per l'acquisto di maggiori quantitĂ di gas e prodotti agricoli statunitensi.

Dazi, prove di intesa tra Bruxelles e Washington. L’Europa rilancia sul “fattore 50” - Eppur si muove. La Commissione europea fa un passo nella direzione della proposta sui dazi e si concentra su quota 50 al fine di stimolare un accordo con la Casa Bianca, dopo gli incontri tattici delle ultime settimane.

Dazi, Sefcovic vede nero. Più vicini allo strumento anti-coercizione e a un pacchetto UE di 72 miliardi di euro su beni USA - Crisi dei dazi, a Bruxelles la riunione dei ministri europei del Commercio. Lo riporta key4biz.it

“Prepariamoci alla guerra”: l’Ue delusa dai dazi Usa al 30 per cento cerca un’intesa per il contrattacco - La presidenza danese: "Preferiamo negoziare, ma dobbiamo essere pronti": ... Riporta eunews.it