WWE | Lilian Garcia ha salto Evolution 2 per problemi alle corde vocali

Ieri notte si è svolto Evolution 2, evento interamente dedicato alla divisione femminile. Nel ruolo di annunciatrice era attesa Lilian Garcia, storia ring announcer della WWE, ma così non è stato. Lilian, che la sera prima ha svolto i suoi compiti in occasione di Saturday Night’s Main Event, non ha potuto essere presente ad Evolution per problemi alle corde vocali. Le ragioni dell’assenza. Tramite un post sui social, poco prima dell’inizio di Evolution 2, Lilian Garcia ha spiegato che non sarebbe stata in grado di prendere parte all’evento nel ruolo di ring announcer a causa di problemi alle corde vocali: “Come sapete avrei dovuto essere presente a Evolution, ma non potrò farlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Lilian Garcia ha salto Evolution 2 per problemi alle corde vocali

In questa notizia si parla di: lilian - garcia - evolution - salto

WWE/AAA: Sarà Lilian Garcia la ring announcer di Worlds Collide - Si avvicina un weekend molto importante per la WWE: non solo perché ci sarà Money In The Bank, ma anche perché per la prima volta WWE e AAA daranno vita a uno show congiunto, Worlds Collide, che si terrà sabato a Los Angeles.

WWE: Lilian Garcia torna come annunciatrice per Evolution 2 - Lilian Garcia è stata utilizzata con parsimonia dopo aver confermato, all’inizio dell’anno, che non sarebbe tornata a tempo pieno come annunciatrice.

WWE: Lilian Garcia torna come annunciatrice per Evolution 2 - Con Evolution 2 in programma questa settimana, Garcia ha annunciato che sarà lei a presentare l’evento. Riporta zonawrestling.net

Lilian Garcia: “Qualsiasi lottatrice potrebbe stare nel Main Event di ... - Lilian Garcia, che ritornerà in quel di Evolution nelle vesti di ring announcer, ha recentemente parlato ai microfoni di Uproxx, rilasciando alcune dichiarazioni riguardanti il Main Event dello serata ... Secondo zonawrestling.net